Євросоюз офіційно схвалить стандарти стейблкоїнів до кінця року
Технічні стандарти для емітентів стейблкоїнів відповідно до регулювання крипторинків у законодавстві Європейського Союзу (MiCA), ймовірно, будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС до кінця року. Про це пише CoinDesk із посиланням на представника Європейської служби банківського нагляду (EBA).
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Розробкою 15 стандартів спільно займалися EBA і Європейське управління з цінних паперів і ринків. Після ухвалення проєкту Єврокомісією настане черга Європейського парламенту і Ради ЄС.
Потім буде запущено процес формального прийняття з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. З цього моменту ініціатива вважатиметься легітимною.
Правила охоплюють стандарти авторизації, стрес-тестування та методи оцінки кількості й вартості трансакцій для емітентів стейблкойнів.
- Європейський парламент схвалив загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют, відомі як MiCA, у квітні 2023 року.
- Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у квітні 2024 року заявила, що українське регулювання ринку криптовалют потрібно адаптувати до найновіших норм Європейського Союзу.
- Правила для стейблкойнів набули чинності в червні 2024 року, а решта MiCA будуть введені в дію до грудня.