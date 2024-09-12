Евросоюз официально одобрит стандарты стейблкоинов до конца года
Технические стандарты для эмитентов стейблкоинов в соответствии с регулированием крипторинков в законодательстве Европейского Союза (MiCA), вероятно, будут опубликованы в официальном журнале ЕС до конца года. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на представителя Европейской службы банковского надзора (EBA).
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Разработкой 15 стандартов совместно занимались EBA и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. После принятия проекта Еврокомиссией наступит черед Европейского парламента и Совета ЕС.
Затем будет запущен процесс формального принятия с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. С этого момента инициатива будет считаться легитимной.
Правила охватывают стандарты авторизации, стресс-тестирования и методы оценки количества и стоимости трансакций для эмитентов стейблкойнов.
- Европейский парламент одобрил общие правила надзора и защиты прав потребителей по криптовалютам, известные как MiCA, в апреле 2023 года.
- Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в апреле 2024 года заявила, что украинское регулирование рынка криптовалют нужно адаптировать к новейшим нормам Европейского Союза.
- Правила для стейблкойнов вступили в силу в июне 2024 года, а остальные MiCA будут введены в действие до декабря.