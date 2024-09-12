Доллар и евро снова подорожали. Наличные курсы

Фото: Spotify.com

В четверг, 12 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 8 коп. и составляет 41,04 грн. Курс продаж повысился на 9 коп. — до 41,53 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,5 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 41,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 45,2 грн, курс продажи увеличился на 3 коп. — до 45,92 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,35 грн, максимальный – 45,6 грн. Для продажи минимальный курс – 45,75 грн, а максимальный – 46,1 грн.

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