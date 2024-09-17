Бізнес закладає курс 44 грн/$ в бюджети на 2025 рік

Керівники компаній очікують, що гривня в наступному році подешевшає на кілька відсотків

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Керівники компаній у бюджетах на 2025 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 44 грн/$. Про це свідчить традиційне опитування, проведене Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА).

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Для порівняння, на 2024 рік бізнеси закладали курс 41 грн/$, і станом на 17 вересня він становить 41,3591 грн/$. Тоді як з прогнозом на 2023 рік керівники компаній помилилися: закладали 43 грн/$, а за фактом він більшу частину року був зафіксованим на рівні 36,57 грн/$ і, врешті-решт, не піднявся навіть до 38 грн/$.

53% опитаних компаній прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2025 році (торік оптимістів було трохи більше – 58%). Ще 33% директорів розраховують у 2025 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 14% прогнозують негативну динаміку (торік таких було 13%).

Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні (але у натуральному вираженні на зростання розраховують тільки 46% опитаних).

"Водночас ми бачимо і певне "заморожування" інвестиційних планів. Це доволі тривожний сигнал", – вказала виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко.

Відносно до попередніх років інвестиційні наміри компаній стали більш стриманими. Кількість компаній, що планують впроваджувати нові масштабні інвестиційні проєкти у 2025 році впала з 26% до 16%. Водночас середня вартість запланованих проєктів зросла – у 2025 році вона складатиме в середньому $9 млн ($8 млн у 2024 році та $3 млн у 2023 році).

До пріоритетних завдань для уряду бізнес відніс: боротьбу з корупцією, судову реформу й верховенство права, забезпечення макроекономічної стабільності, а також проведення податкової та митної реформ.

В опитуванні взяли участь 92 керівники компаній-членів ЄБА в період з 6 до 29 серпня 2024 року. Опитування "Прогнози бізнесу" проводилося дев'ятий рік поспіль.

У проєкт державного бюджету на 2025 рік закладено курс на рівні 45 грн/$.

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