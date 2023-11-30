"Олігархи повинні заплатити". У Конгресі розробили законопроєкт про конфіскацію активів РФ

У США презентували двопартійний і двопалатний законопроєкт, який дозволить продати яхти й колекції пособників Путіна

Фото: pixabay.com

До американського Конгресу внесли законопроєкт про арешт активів Росії з метою відновлення України – The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act. Про це йдеться на сайті одного зі співавторів проєкту – сенатора від Демократичної партії Шелдона Вайтгауза.

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Законопроєкт є двопартійним і двопалатним. Крім Вайтгауза, його співавторами стали сенатор з Республіканської партії Ліндсі Грем, а також члени Палати представників Джо Вілсон від республіканців та Стів Коен від демократів.

"Путін і його друзі-олігархи відмивають свої брудні гроші, купуючи суперяхти, коштовні твори мистецтва та інші дорогоцінні активи в країнах, де діє право. Ми маємо закрити прихисток для багатства цих олігархів та покарати тих, хто підтримує Путіна", – заявив співавтор законопроєкту сенатор Вайтгауз.

Він вважає, що ухвалення законопроєкту створить правові інструменти, необхідні для швидшої конфіскації активів, незаконно отриманих російськими олігархами. Очікується, що гроші від цих активів можна буде передавати для підтримки України.

"Диктатори, такі як Путін, дбають лише про себе та своє оточення. Усі російські олігархи – пособники Путіна – повинні втратити свої яхти, розкішні квартири та заплатити за те, що вони є частиною бандитської групи – національної держави, а насправді – мафіозної держави", – заявив Грем.

Законопроєктом пропонується скасувати ліміт у $500 000 на адміністративну конфіскацію активів, що належать російським олігархам та іншим особам, які допомагають російському уряду в порушення законів США. Законопроєкт також уточнює повноваження Міністерства юстиції щодо передання, гарантуючи, що уряд США може передавати Україні всі кошти, які він отримує шляхом арешту активів російських олігархів.

На реєстрацію законопроєкту вже відреагували в Україні.

"Сподіваємося на якнайшвидше ухвалення цієї ініціативи", – сказав прем'єр Денис Шмигаль, назвавши це кроком до конфіскації заморожених російських активів на користь України.