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США і ЄС готують правову базу для передання Україні конфіскованих активів РФ – Блінкен

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05.10.2023, 09:29
США і ЄС готують правову базу для передання Україні конфіскованих активів РФ – Блінкен - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Сполучені Штати працюють з європейськими союзниками й партнерами над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів Росії на проєкти відновлення України. Про це сказав під час виступу в Університеті Техасу держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Це близько $300 млрд, і більша частина з них знаходиться в Європі, а не в Сполучених Штатах. Тож ми дивимося, які правові повноваження можемо мати ми та європейці, аби дійсно використовувати ці активи для України", – пояснив держсекретар США.

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Він наголосив, що росіяни повинні заплатити за відновлення України.

"І одним зі способів зробити це було б використання цих активів", – зауважив Блінкен.

Водночас він наголосив на важливості зусиль для створення відповідної правової бази.

"Оскільки більшість активів знаходиться в Європі, як я вже сказав, європейці також мають забезпечити наявність (правової. – Ред.) бази, аби зробити це", – зазначив глава Держдепартаменту США.

Сполучені Штати Америки заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина з яких знаходиться в ЄС і Японії. 

Наталія Софієнко
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