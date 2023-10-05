США и ЕС готовят правовую базу для передачи Украине конфискованных активов РФ – Блинкен
Соединенные Штаты работают с европейскими союзниками и партнерами по созданию необходимой правовой базы для использования конфискованных активов России на проекты восстановления Украины. Об этом сказал во время выступления в Университете Техаса госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.
"Это около $300 миллиардов, и большая часть из них находится в Европе, а не в Соединенных Штатах. Так что мы смотрим, какие правовые полномочия можем иметь мы и европейцы, чтобы действительно использовать эти активы для Украины", – пояснил госсекретарь США.
Он подчеркнул, что россияне должны заплатить за восстановление Украины.
"И одним из способов сделать это было бы использование этих активов", – отметил Блинкен.
При этом он отметил важность усилий для создания соответствующей правовой базы.
"Поскольку большинство активов находится в Европе, как я уже сказал, европейцы также должны обеспечить наличие (правовой – ред.) базы, чтобы это сделать", – отметил глава Госдепартамента США.
Соединенные Штаты Америки заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.
- В феврале года США объявила о первой передаче Украине конфискованных активов, изъятых у российского олигарха.
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