"Вони хотіли б забути про війну". Україні стає важче отримувати допомогу – Марченко

Україні стає все важче отримувати фінансову допомогу від західних партнерів, сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Reuters на полях щорічних зборів МВФ і Світового банку у Марокко.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Я бачу багато втоми, я бачу багато слабкості серед наших партнерів. Вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, у повному масштабі", – сказав міністр.

За його оцінками, Україні зараз доводиться докладати "вдвічі більше зусиль, щоб переконати наших партнерів надати нам підтримку, порівняно з останніми щорічними зборами" у квітні.

Міністр вважає, що це пов'язано не тільки з втомою, але й "геополітичними змінами та внутрішнім політичним контекстом у різних країнах". Як приклад він згадав вибори президента США та вибори Європарламенту у 2024 році. США та Євросоюз – основні фінансові донори України, тому Марченко розраховує на продовження підтримки з їхнього боку.

Також міністр фінансів висловив сподівання, що зрушить з місця питання, як використовувати заморожені російські активи на користь України. Він сказав, що раніше про це на Заході говорили як про досяжну мету, але тепер це "звучить як план".

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету $64,9 млрд зовнішнього фінансування. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія й Німеччина.