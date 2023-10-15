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"Они хотели бы забыть о войне". Украине становится труднее получать помощь – Марченко

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 09:04
Сергей Марченко (Фото: Министерство финансов)

Украине становится все труднее получать финансовую помощь от западных партнеров, сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Reuters на полях ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко.

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"Я вижу много усталости, я вижу много слабости среди наших партнеров. Они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, в полном масштабе", — сказал министр.

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По его оценкам, Украине сейчас приходится прилагать "вдвое больше усилий, чтобы убедить наших партнеров оказать нам поддержку по сравнению с последним ежегодным собранием" в апреле.

Министр считает, что это связано не только с усталостью, но и "геополитическими изменениями и внутренним политическим контекстом в разных странах". В качестве примера он упомянул выборы президента США и выборы Европарламента в 2024 году. США и Евросоюз – основные финансовые доноры Украины, поэтому Марченко рассчитывает на продолжение поддержки с их стороны.

Также министр финансов выразил надежду, что сдвинет с места вопрос, как использовать замороженные российские активы в пользу Украины. Он сказал, что раньше об этом на Западе говорили как о достижимой цели, но теперь это "звучит как план".

В целом с начала полномасштабного вторжения Минфин Украины привлек в госбюджет $64,9 млрд внешнего финансирования. Крупнейшие доноры – ЕС, США, МВФ, Канада, Япония, Всемирный банк, Великобритания и Германия.

  • По последним оценкам МВФ, Украине необходимо $32 млрд внешнего финансирования на 2024 год. При этом два крупнейших донора Украины — Евросоюз и США — еще не утвердили финансовую помощь Украине на следующий год.
  • Евросоюз собирался принять "Инструмент для Украины" с 50 млрд евро на четыре года, но столкнулся с препятствием в виде Венгрии.
  • США из-за политических споров вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины.
Андрей Водяный
войнасергей марченкофинансовая помощь
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