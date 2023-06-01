Палата представників США погодилась призупинити ліміт держборгу: дефолту не буде

Палата представників Конгресу США проголосувала за призупинення дії ліміту державного боргу, через який країні найближчими днями міг загрожувати дефолт. За законопроєкт проголосували 314 членів палати, 117 – проти (серед них 71 республіканець і 46 демократів).

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Президент США Джо Байден закликав Сенат, у якому більшість мають демократи (51 проти 49), якнайшвидше провести аналогічне голосування. Очікується, що воно пройде до вихідних.

"Палата представників зробила важливий крок, щоб запобігти першому в історії дефолту та захистити важко здобуте та історичне економічне відновлення нашої країни. Я закликаю Сенат підтримати цю угоду якомога швидше, щоб я міг підписати її як закон, і щоб наша країна могла продовжувати будувати найсильнішу економіку у світі", – цитує Байдена пресслужба Білого дому.

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що ресурси її відомства вичерпаються до 5 червня, якщо Конгрес не підвищить ліміт державних запозичень або не призупинить його дію.

Після тривалих переговорів Байден та лідер республіканської більшості Кевін Маккарті домовились про другий варіант - дія ліміту державного боргу США призупиняється до 1 січня 2025 року.

Щоб отримати голоси республіканців, Демократична партія погодилася заморозити державні витрати, не пов'язані з обороною. Вони не підвищуватимуться протягом двох років, а після цього виростуть лише на 1% у 2025 році.

Не буде значних змін у медичному страхуванні Medicaid.

Передбачається спрощення надання ліцензій у секторі енергетики для прискорення затвердження та реалізації нових проєктів – на цій реформі наполягали республіканці.

Не передбачається ані нових податків, ані нових урядових програм.