Палата представителей США согласилась приостановить лимит госдолга: дефолта не будет

Палата представителей Конгресса США проголосовала за приостановку действия лимита государственного долга, из-за которого стране в ближайшие дни мог грозить дефолт. За законопроект проголосовали 314 членов палаты, 117 – против (среди них 71 республиканец и 46 демократов).

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Президент США Джо Байден призвал Сенат, в котором большинство имеют демократы (51 против 49), как можно быстрее провести аналогичное голосование. Ожидается, что оно пройдет до выходных.

"Палата представителей сделала важный шаг, чтобы предотвратить первый в истории дефолт и защитить трудно полученное и историческое экономическое восстановление нашей страны. Я призываю Сенат поддержать это соглашение как можно скорее, чтобы я мог подписать его как закон, и чтобы наша страна могла продолжать строить сильнейшую экономику в мире", – цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства иссякнут до 5 июня, если Конгресс не повысит лимит государственных заимствований или не приостановит его действие.

После длительных переговоров Байден и лидер республиканского большинства Кевин Маккарти договорились о втором варианте – действие лимита государственного долга США приостанавливается до 1 января 2025 года.

Чтобы получить голоса республиканцев, Демократическая партия согласилась заморозить государственные расходы, не связанные с обороной. Они не будут повышаться в течение двух лет, а после этого вырастут всего на 1% в 2025 году.

Не будет существенных изменений в медицинском страховании Medicaid.

Предусматривается упрощение предоставления лицензий в секторе энергетики для ускорения утверждения и реализации новых проектов – на этой реформе настаивали республиканцы.

Не предусматриваются ни новые налоги, ни новые правительственные программы.