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План відновлення України мають підготувати до середини осені

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18.07.2023, 09:57
План відновлення України мають підготувати до середини осені - Фото
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План відновлення, реконструкції та модернізації країни (Ukraine Plan), що відкриє фінансування на 50 млрд євро від Європейського Союзу, мають підготувати до кінця жовтня. Про це розповів заступник міністра економіки Олексій Соболєв, повідомляє Центр економічної стратегії.

Зміст плану уряд підготує до кінця липня, до кінця вересня – фінальний драфт, а закінчать документ до кінця жовтня.

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Перед початком роботи уряду доведеться організувати роботу, зокрема взаємодію з бізнесом, консультації з регіонами та залучення громадського сектору.

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План охопить три пріоритетні напрямки: макростабільність, інвестиції в публічну інфраструктуру та приватні інвестиції.

"Вписувати все поспіль не треба, оскільки план має бути реалістичним. За його виконання ми отримуватимемо кошти. Також ми розуміємо, що 50 млрд євро на чотири роки не вистачатиме для покриття усіх цілей. Тому маємо амбіції, що до плану залучать кошти партнерів з G7. Однак поки це лише амбіції", – зазначив заступник міністра.

Наталія Софієнко
план відновленняUkraine Plan
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