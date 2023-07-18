План восстановления Украины должны подготовить к середине осени

План восстановления, реконструкции и модернизации страны (Ukraine Plan), который откроет финансирование на 50 млрд евро от Европейского Союза, должны подготовить до конца октября. Об этом рассказал замминистра экономики Алексей Соболев, сообщает Центр экономической стратегии.

Содержание плана правительство подготовит к концу июля, к концу сентября – финальный драфт, а закончат документ к концу октября.

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Перед началом работы правительству придется организовать работу, в частности взаимодействие с бизнесом, консультации с регионами и привлечение общественного сектора.

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План охватит три приоритетных направления: макростабильность, инвестиции в публичную инфраструктуру и частные инвестиции.

"Вписывать все подряд не надо, поскольку план должен быть реалистичным. За его выполнение мы будем получать средства. Также мы понимаем, что 50 млрд евро на четыре года не хватит для покрытия всех целей. Поэтому есть амбиции, что в план привлекут средства партнеров из G7. Однако пока это только амбиции", – отметил замминистра.