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За перші п’ять місяців 2025 року місцеві бюджети України отримали 132 млн грн туристичного збору, що на понад третину більше, ніж за аналогічний період 2023 року (98,6 млн грн). Про це повідомляє Державна податкова служба.

Найпривабливішим містом для туристів виявився Київ. Столиця зібрала 33 млн грн, що становить 25% від загальної суми.

Також у трійці лідерів за доходами від туристичного збору Львівська область (24,7 млн грн) та Івано-Франківська область (21,2 млн грн). Закарпаття отримало 10,5 млн грн.

Туристичний збір в Україні сплачують громадяни, іноземці та особи без громадянства перед тимчасовим розміщенням у готелях, хостелах, будинках відпочинку та інших місцях ночівлі. Сума збору включається у вартість проживання.

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Суб’єкти господарювання, які надають послуги з розміщення, виступають податковими агентами і перераховують гроші до місцевих бюджетів. Перелік таких закладів можна знайти на сайтах місцевих рад.

Розмір туристичного збору встановлює кожна громада окремо. Максимальна ставка становить до 0,5% від мінімальної зарплати для українців і до 5% – для іноземців за кожну добу проживання.