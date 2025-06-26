Налоговая служба назвала самые привлекательные для туристов города Украины. Лидер – Киев
За первые пять месяцев 2025 года местные бюджеты Украины получили 132 млн грн туристического сбора, что более чем на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года (98,6 млн грн). Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Самым привлекательным городом для туристов оказался Киев. Столица собрала 33 млн грн, что составляет 25% от общей суммы.
Также в тройке лидеров по доходам от туристического сбора Львовская область (24,7 млн грн) и Ивано-Франковская область (21,2 млн грн). Закарпатье получило 10,5 млн грн.
Туристический сбор в Украине платят граждане, иностранцы и лица без гражданства перед временным размещением в гостиницах, хостелах, домах отдыха и других местах ночлега. Сумма сбора включена в стоимость проживания.
Предприятия, предоставляющие услуги размещения, выступают налоговыми агентами и перечисляют деньги в местные бюджеты. Список таких заведений можно найти на сайтах местных советов.
Размер туристического сбора устанавливает каждое местная община отдельно. Максимальная ставка составляет до 0,5% от минимальной заработной платы для украинцев и до 5% – для иностранцев за каждый день проживания.
- Со следующего года во Львове туристический сбор для иностранцев будет увеличен до фиксированных 80 грн за сутки.