Польське агентство з інвестицій та торгівлі відновило роботу в Україні

У Києві відновив роботу офіс Польського агентства з інвестицій та торгівлі (PAIH), який на початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до Варшави й там на його базі було створено центр підтримки українського бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Головним напрямком роботи PAIH стане сприяння виходу польського бізнесу на український ринок, залучення інвестицій у проєкти відновлення.

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Польське агентство з інвестицій та торгівлі вже створило базу даних польських компаній, які шукають можливості співпраці з українським бізнесом. У ній розміщено дані про більш ніж 2500 підприємств та організацій.

Серед найперспективніших напрямів співпраці польські підприємці називають будівельну та транспортну галузі.

"Для нас важливо розпочати залучення польських компаній у проєкти з відновлення України вже сьогодні. Ми вдячні польському уряду за зацікавленість у проєктах відновлення Харкова. Йдеться, зокрема, про відновлення шкіл, лікарень та іншої соціальної інфраструктури", – прокоментував віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков.

Польське агентство інвестицій та торгівлі (PAIH) – консультативна установа, що працює у складі групи Польського фонду розвитку під керівництвом Міністерства розвитку та технологій Польщі. Її головним завданням є підтримка польських компаній у їхній міжнародній діяльності та іноземних компаній, які планують розвивати бізнес у Польщі.

11 квітня 2023 року у Мінфіні Польщі заявили, що хочуть стати фінансовим хабом зі збирання коштів на відновлення України.

27 квітня колишній голова Укрзалізниці Бальчун став консультантом проєктів польських компаній із відновлення України.

1 червня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що понад тисячу польських компаній готові відновлювати Україну.

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