RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Польське агентство з інвестицій та торгівлі відновило роботу в Україні

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 18:05
Польське агентство з інвестицій та торгівлі відновило роботу в Україні - Фото
Фото: Мінінфраструктури/Facebook

У Києві відновив роботу офіс Польського агентства з інвестицій та торгівлі (PAIH), який на початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до Варшави й там на його базі було створено центр підтримки українського бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Головним напрямком роботи PAIH стане сприяння виходу польського бізнесу на український ринок, залучення інвестицій у проєкти відновлення.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Польське агентство з інвестицій та торгівлі вже створило базу даних польських компаній, які шукають можливості співпраці з українським бізнесом. У ній розміщено дані про більш ніж 2500 підприємств та організацій.

Серед найперспективніших напрямів співпраці польські підприємці називають будівельну та транспортну галузі.

"Для нас важливо розпочати залучення польських компаній у проєкти з відновлення України вже сьогодні. Ми вдячні польському уряду за зацікавленість у проєктах відновлення Харкова. Йдеться, зокрема, про відновлення шкіл, лікарень та іншої соціальної інфраструктури", – прокоментував віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков.

Польське агентство інвестицій та торгівлі (PAIH) – консультативна установа, що працює у складі групи Польського фонду розвитку під керівництвом Міністерства розвитку та технологій Польщі. Її головним завданням є підтримка польських компаній у їхній міжнародній діяльності та іноземних компаній, які планують розвивати бізнес у Польщі.
Роман Бриль
Польщамінінфраструктуриінвестиції в Українувідновлення україниPAIH
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 