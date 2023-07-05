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Польское агентство по инвестициям и торговле возобновило работу в Украине

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 18:05
Польское агентство по инвестициям и торговле возобновило работу в Украине - Фото
Фото: Мининфраструктуры/Facebook

В Киеве возобновил работу офис Польского агентства по инвестициям и торговле (PAIH), который в начале полномасштабного вторжения России переехал в Варшаву и там на его базе был создан центр поддержки украинского бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.   

Главным направлением работы PAIH станет содействие выходу польского бизнеса на украинский рынок, привлечение инвестиций в проекты восстановления.  

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Польское агентство по инвестициям и торговле уже создало базу данных польских компаний, которые ищут возможности сотрудничества с украинским бизнесом. В ней размещены данные о более чем 2500 предприятий и организаций. 

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества польские предприниматели называют строительную и транспортную отрасли. 

"Для нас важно начать привлечение польских компаний в проекты по восстановлению Украины уже сегодня. Мы благодарны польскому правительству за заинтересованность в проектах восстановления Харькова. Речь идет, в частности, о восстановлении школ, больниц и другой социальной инфраструктуры", — прокомментировал вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков

Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) – консультативное учреждение, работающее в составе группы Польского фонда развития под руководством Министерства развития и технологий Польши. Его главной задачей является поддержка польских компаний в их международной деятельности и иностранных компаний, планирующих развивать бизнес в Польше. 
Роман Брыль
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