Польское агентство по инвестициям и торговле возобновило работу в Украине

В Киеве возобновил работу офис Польского агентства по инвестициям и торговле (PAIH), который в начале полномасштабного вторжения России переехал в Варшаву и там на его базе был создан центр поддержки украинского бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Главным направлением работы PAIH станет содействие выходу польского бизнеса на украинский рынок, привлечение инвестиций в проекты восстановления.

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Польское агентство по инвестициям и торговле уже создало базу данных польских компаний, которые ищут возможности сотрудничества с украинским бизнесом. В ней размещены данные о более чем 2500 предприятий и организаций.

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества польские предприниматели называют строительную и транспортную отрасли.

"Для нас важно начать привлечение польских компаний в проекты по восстановлению Украины уже сегодня. Мы благодарны польскому правительству за заинтересованность в проектах восстановления Харькова. Речь идет, в частности, о восстановлении школ, больниц и другой социальной инфраструктуры", — прокомментировал вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков.

Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) – консультативное учреждение, работающее в составе группы Польского фонда развития под руководством Министерства развития и технологий Польши. Его главной задачей является поддержка польских компаний в их международной деятельности и иностранных компаний, планирующих развивать бизнес в Польше.

11 апреля 2023 года в Минфине Польши заявили, что хотят стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины.

27 апреля бывший глава Укрзалізниці Бальчун стал консультантом проектов польских компаний по восстановлению Украины.

1 июня премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более тысячи польских компаний готовы восстанавливать Украину.

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