"Помилка друкаря". Закон про податки опублікували передчасно, але потім виправились
Голос України передчасно опублікував закон 4015-IX про підвищення податкових надходжень у період дії воєнного стану. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським 28 листопада, і ввечері того самого дня його опублікували в Голосі України.
Зважаючи на термін публікації закону, він мав би набрати чинності з 29 листопада. Це призвело б до того, що військовий збір за новою ставкою 5% довелося б утримувати лише за два дні листопада.
Проте до ранку 29 листопада закон зник з публікації.
"Безсонна ніч – і є результат. Ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря", – написав Гетманцев у Telegram.
Відповідно, до 1 грудня військовий збір рахується за чинною ставкою 1,5%.
- Основне положення нового податкового закону – підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Водночас депутати під час розгляду поправок у залі відмовилися підвищити військовий збір для військовослужбовців, для них зберігається ставка 1,5%.
- Запроваджується військовий збір для фізичних осіб-підприємців: 1% від доходу для платників єдиного податку III групи; 10% мінімальної зарплати для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп (тобто 800 грн).