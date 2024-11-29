"Помилка друкаря". Закон про податки опублікували передчасно, але потім виправились

Фото: пресслужба Верховної Ради

Голос України передчасно опублікував закон 4015-IX про підвищення податкових надходжень у період дії воєнного стану. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським 28 листопада, і ввечері того самого дня його опублікували в Голосі України.

Зважаючи на термін публікації закону, він мав би набрати чинності з 29 листопада. Це призвело б до того, що військовий збір за новою ставкою 5% довелося б утримувати лише за два дні листопада.

Проте до ранку 29 листопада закон зник з публікації.

"Безсонна ніч – і є результат. Ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря", – написав Гетманцев у Telegram.

Відповідно, до 1 грудня військовий збір рахується за чинною ставкою 1,5%.