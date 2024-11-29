"Ошибка типографа". Закон о налогах опубликовали преждевременно, но потом исправились
Голос Украины преждевременно обнародовал закон 4015-IX о повышении налоговых поступлений в период действия военного положения. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 28 ноября, и вечером того же дня он был опубликован в Голосе Украины.
Учитывая срок публикации закона, он должен был вступить в силу с 29 ноября. Это привело бы к тому, что военный сбор по новой ставке 5% пришлось бы удерживать всего за два дня ноября.
Однако к утру 29 ноября закон исчез из публикации.
"Бессонная ночь – и есть результат. Ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил. Будем считать это ошибкой типографа", — написал Гетманцев в Telegram.
Соответственно, до 1 декабря военный сбор считается по действующей ставке 1,5%.
- Основное положение нового налогового закона – повышение военного сбора с 1,5% до 5%. В то же время, депутаты во время рассмотрения поправок в зале отказались повысить военный сбор для военнослужащих, для них сохраняется ставка 1,5%.
- Вводится военный сбор для физических лиц-предпринимателей: 1% дохода для плательщиков единого налога III группы; 10% минимальной зарплаты для ФОП – плательщиков единого налога I, II и IV групп (т.е. 800 грн).