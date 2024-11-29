"Ошибка типографа". Закон о налогах опубликовали преждевременно, но потом исправились

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Голос Украины преждевременно обнародовал закон 4015-IX о повышении налоговых поступлений в период действия военного положения. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 28 ноября, и вечером того же дня он был опубликован в Голосе Украины.

Учитывая срок публикации закона, он должен был вступить в силу с 29 ноября. Это привело бы к тому, что военный сбор по новой ставке 5% пришлось бы удерживать всего за два дня ноября.

Однако к утру 29 ноября закон исчез из публикации.

"Бессонная ночь – и есть результат. Ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил. Будем считать это ошибкой типографа", — написал Гетманцев в Telegram.

Соответственно, до 1 декабря военный сбор считается по действующей ставке 1,5%.