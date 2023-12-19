Посли G7 застерегли Раду від поспішних призначень у Рахункову палату: Підірве довіру до неї

Велика сімка порадила Україні спочатку змінити умови конкурсу в Рахункову палату і лише після цього обирати нових членів

Фото: пресслужба Верховної Ради

Посли країн Великої сімки (G7) застерегли Верховну Раду від призначень у Рахункову палату до завершення її реформування. Їхня заява опублікована у Twitter.

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"Посли G7 стурбовані повідомленнями, що цього тижня Рада поспішає з чотирма новими призначеннями до Рахункової палати до завершення її реформи. До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", – йдеться в коментарі.

На початку грудня вони заявили, що реформування Рахункової палати – це шанс показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою й ресурсами власних громадян, тому призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке забезпечило б прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів.

Відповідно до висновків Єврокомісії щодо заявки України на членство, Україна повинна розширити мандат Рахункової палати та запровадити використання міжнародних стандартів аудиту.

У листопаді голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа заявила, що в складі комітету з'явиться робоча група з реформування Рахункової палати за участі представників Євросоюзу і США.

Зараз у Рахунковій палаті тільки вісім членів із передбачених законом 13-ти.