Послы G7 предостерегли Раду от поспешных назначений в Счетную палату: Подорвет доверие
Послы стран Большой семерки (G7) предостерегли Верховную Раду от назначений в Счетную палату до завершения ее реформирования. Их заявление опубликовано в Twitter.
В начале декабря они заявили, что реформирование Счетной палаты – это шанс показать миру, что Украина хорошо распоряжается международной помощью и ресурсами собственных граждан, поэтому назначение нового руководства должно происходить только после принятия законодательства, которое обеспечило бы прозрачный и основанный на заслугах конкурс с надлежащей проверкой кандидатов.
Согласно выводам Еврокомиссии по заявке Украины на членство, Украина должна расширить мандат Счетной палаты и внедрить использование международных стандартов аудита.
В ноябре глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа заявила, что в составе комитета появится рабочая группа по реформированию Счетной палаты с участием представителей Евросоюза и США.
Сейчас в Счетной палате только восемь членов из предусмотренных законом 13-ти.
- В апреле парламент уволил главу Счетной палаты Василия Пацкана, подозреваемого в коррупции.
- Его предшественник Роман Магута также был фигурантом уголовного производства НАБУ. Ему инкриминировали отчуждение служебной квартиры в частную собственность родственника, но оправдали.