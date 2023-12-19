Послы G7 предостерегли Раду от поспешных назначений в Счетную палату: Подорвет доверие

Большая семерка посоветовала Украине сначала изменить условия конкурса в Счетную палату и только после этого выбирать новых членов

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Послы стран Большой семерки (G7) предостерегли Верховную Раду от назначений в Счетную палату до завершения ее реформирования. Их заявление опубликовано в Twitter.

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"Послы G7 обеспокоены сообщениями, что на этой неделе Рада спешит с четырьмя новыми назначениями в Счетную палату до завершения ее реформы. До принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институту, отвечающему за надзор за международной помощью", — говорится в комментарии.



В начале декабря они заявили, что реформирование Счетной палаты – это шанс показать миру, что Украина хорошо распоряжается международной помощью и ресурсами собственных граждан, поэтому назначение нового руководства должно происходить только после принятия законодательства, которое обеспечило бы прозрачный и основанный на заслугах конкурс с надлежащей проверкой кандидатов.

Согласно выводам Еврокомиссии по заявке Украины на членство, Украина должна расширить мандат Счетной палаты и внедрить использование международных стандартов аудита.

В ноябре глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа заявила, что в составе комитета появится рабочая группа по реформированию Счетной палаты с участием представителей Евросоюза и США.

Сейчас в Счетной палате только восемь членов из предусмотренных законом 13-ти.