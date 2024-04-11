Рада доручила розробити доплату для військових: 70 000 грн за кожні 30 днів "на нулі"
Верховна Рада на пленарному засіданні 11 квітня доручила Кабінету міністрів розробити необхідні нормативно-правові акти для виплати додаткової одноразової винагороди військовим "на нулі". Про це повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
Одноразова доплата розміром 70 000 грн повинна призначатися військовим, які виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення з противником (як під час оборони, так і під час наступу), а також за лінією фронту в тилу противника.
Гроші, за задумом парламенту, повинні виплачувати за кожні 30 днів виконання завдань "на нулі" сумарно обчислених.
У пояснювальній записці стверджується, що "прийняття проєкту постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету України".
Постанову №11163 підтримав 321 народний депутат.
- Попередня спроба Верховної Ради втрутитися в порядок нарахування зарплат військовим була невдалою.
- 10 квітня 2023 року Рада проголосувала за повернення надбавки для військових у тилу розміром 30 000 грн, але цей законопроєкт так і не набрав чинності, тому що грошей на нього не було. Його розкритикували Мінфін, Національний банк, МВФ і навіть військове керівництво держави, тому Верховній Раді довелося ухвалювати інший закон.
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