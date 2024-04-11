Рада поручила разработать доплату для военных: 70 000 грн за каждые 30 дней "на нуле"
Верховная Рада на пленарном заседании 11 апреля поручила Кабинету министров разработать необходимые нормативно-правовые акты для выплаты дополнительного единовременного вознаграждения военным "на нуле". Об этом сообщил Ярослав Железняк из Голоса.
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Единоразовая доплата в размере 70 000 грн должна назначаться военным, выполняющим боевые задания на линии боевого столкновения с противником (как во время обороны, так и во время наступления), а также за линией фронта в тылу противника.
Деньги, по замыслу парламента, должны выплачивать за каждые 30 дней выполнение задач "на нуле" суммарно исчисленных.
В пояснительной записке утверждается, что "принятие проекта постановления не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины".
Постановление №11163 поддержал 321 народный депутат.
- Предыдущая попытка Верховной Рады вмешаться в порядок начисления зарплат военным была неудачной.
- 10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в тылу в размере 30 000 грн, но этот законопроект так и не вступил в силу, потому что денег на него не было. Его раскритиковали Минфин, Национальный банк, МВФ и даже военное руководство государства, поэтому Верховной Раде пришлось принимать другой закон.