Рада підкоригувала щойно ухвалений закон про підвищення військового збору
Верховна Рада на пленарному засіданні в середу ухвалила в цілому законопроєкт №9319 з правкою, що переносить підвищення військового збору для ФОПів та юридичних осіб на єдиному податку на 1 січня 2025 року. Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.
Якби цього не зробили, підвищення військового збору відбулося б "заднім числом" – з 1 жовтня 2024 року.
Загалом законопроєкт №9319 стосується податкового режиму Дія.City.
Його розробили, зокрема, щоб зробити умови Дія.City доступними для малих стартапів: скасовується норма про незастосування пільгової ставки податку на доходи фізичних осіб 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів Дія.City, якщо їх менше, ніж дев'ятеро.
Водночас передбачається запобіжник проти зловживань: якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента Дія.City, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ.
Ухвалений закон також посилює антикритерій щодо наявності російського сліду у структурі компанії. Ті юридичні особи, в структурі власності яких є російські резиденти, не зможуть ставати резидентами Дія.City. Водночас не має значення, де перебувають чи проживають російські власники компанії.
Також народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в ухваленому законі окремою правкою знизили ренту для каоліну та ще раз скасували штрафи за неподання звітів про КІК (контрольовані іноземні компанії) до кінця війни.
- Закон України від 10 жовтня 2024 року №4015-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану", який набрав чинності 1 грудня 2024 року, містить норми щодо запровадження підвищеної ставки військового збору для ФОП і платників єдиного податку з 1 жовтня. Проте влада пообіцяла виправити цю похибку.