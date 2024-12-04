Рада підкоригувала щойно ухвалений закон про підвищення військового збору

Депутати перенесли з 1 жовтня на 1 січня підвищення податків для спрощенців

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу ухвалила в цілому законопроєкт №9319 з правкою, що переносить підвищення військового збору для ФОПів та юридичних осіб на єдиному податку на 1 січня 2025 року. Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Якби цього не зробили, підвищення військового збору відбулося б "заднім числом" – з 1 жовтня 2024 року.

Загалом законопроєкт №9319 стосується податкового режиму Дія.City.

Його розробили, зокрема, щоб зробити умови Дія.City доступними для малих стартапів: скасовується норма про незастосування пільгової ставки податку на доходи фізичних осіб 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів Дія.City, якщо їх менше, ніж дев'ятеро.

Водночас передбачається запобіжник проти зловживань: якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента Дія.City, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ.

Ухвалений закон також посилює антикритерій щодо наявності російського сліду у структурі компанії. Ті юридичні особи, в структурі власності яких є російські резиденти, не зможуть ставати резидентами Дія.City. Водночас не має значення, де перебувають чи проживають російські власники компанії.

Також народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в ухваленому законі окремою правкою знизили ренту для каоліну та ще раз скасували штрафи за неподання звітів про КІК (контрольовані іноземні компанії) до кінця війни.