Рада подкорректировала только что принятый закон о повышении военного сбора

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада на пленарном заседании в среду приняла в целом законопроект №9319 с правкой, которая переносит повышение военного сбора для ФОП и юридических лиц на едином налоге на 1 января 2025 года. Об этом сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

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Если бы этого не сделали, повышение военного сбора произошло бы "задним числом" – с 1 октября 2024 года.

В целом законопроект №9319 касается налогового режима Дія.City.

Его разработали, в частности, для того чтобы сделать условия Дія.City доступными для малых стартапов: отменяется норма о неприменении льготной ставки налога на доходы физических лиц 5% и минимального ЕСВ к доходам специалистов Дія.City, если их менее девяти.

В то же время предусмотрена защита от злоупотреблений: если стартап не выполнил критерии до завершения второго года пребывания в статусе резидента Дія.City, то нужно будет доплатить НДФЛ и ЕСВ.

Принятый закон также усиливает антикритерий о наличии российского следа в структуре компании. Те юридические лица, в структуре собственности которых есть российские резиденты, не смогут становиться резидентами Дія.City. При этом неважно, где находятся или проживают российские владельцы компании.

Также народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в принятом законе отдельной правкой снизили ренту для каолина и еще раз отменили штрафы за непредоставление отчетов о КИК (контролируемые иностранные компании) до конца войны.