Марченко: Закон о налогах подкорректируют после того, как его подпишет Зеленский

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Министр финансов Сергей Марченко рассчитывает, что Верховная Рада внесет изменения в закон о повышении отдельных налогов, позволяющих избежать их введения задним числом. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 28 ноября.

"Мы не собираемся делать ретроактивные введения налогов. То есть те положения, которые есть в законе о налогообложении с 1 октября, надеюсь, будут подкорректированы после того, как закон подпишет президент – будет принят другой закон, который позволит эти вещи учесть. То есть все необходимые изменения будут вступать в силу с 1 декабря 2024 года", – сказал министр.

27 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правку, которая предусматривает повышение налогообложения для физических лиц-предпринимателей с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.