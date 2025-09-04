Фото – Верховна Рада

Верховна Рада відхилила законопроєкт №13150, який мав створити систему нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування та запровадити Єдиний реєстр їхніх актів. Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Рада провалила ще один законопроєкт з Ukraine Facility. Щоб ви розуміли, дедлайн 31.03.2025 пройшов вже... За – лише 206, законопроєкт вважається відхиленим", – написав він.

Цей законопроєкт був визначений євроінтеграційним і є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility.

Transparency International Ukraine раніше вказувала, що Україна – єдина європейська країна, де не реалізовано систему нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування на законодавчому рівні, а ухвалення №13150 могло б заповнити прогалину. Водночас експерти критикували документ, бо його положення не відповідали вимогам Ukraine Facility Plan і "більше схожі на державний контроль, ніж на адміністративний нагляд", як того вимагає Європейська хартія місцевого самоврядування.

У TIU наголошували: "Законопроєкт №13150 практично жодне із ключових питань не вирішує, тому він повинен бути системно допрацьованим перед другим читанням, щоб створити дійсно якісні умови для продовження реформи децентралізації".

Ще у 2016 році влада планувала створити інститут префектів, які мали замінити місцеві державні адміністрації та отримати повноваження нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Така реформа потребувала змін до Конституції, проте парламент так і не спромігся їх ухвалити, і проєкт фактично "поховали".

Розв'язати проблему мав законопроєкт №4298, який Верховна Рада розглядає з 2020 року. Документ передбачає трансформацію обласних і районних державних адміністрацій в органи префектурного типу, що отримають функцію контролю за законністю діяльності місцевих рад. У березні 2021 року його ухвалили у першому читанні, а 21 березня 2025 року комітет ВР з питань організації державної влади направив законопроєкт на доопрацювання.