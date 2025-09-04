Фото – Верховная Рада

Верховная Рада отклонила законопроект №13150, который должен был создать систему надзора за законностью решений органов местного самоуправления и ввести Единый реестр их актов. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Рада провалила еще один законопроект по Ukraine Facility. Чтобы вы понимали, дедлайн 31.03.2025 прошел уже... За – только 206, законопроект считается отклоненным", – написал он.

Этот законопроект был определен евроинтеграционным и является частью обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки со стороны Европейского Союза Ukraine Facility.

Transparency International Ukraine ранее указывала, что Украина – единственная европейская страна, где не реализована система надзора за законностью решений органов местного самоуправления на законодательном уровне, а принятие №13150 могло бы заполнить пробел. В то же время эксперты критиковали документ, потому что его положения не соответствовали требованиям Ukraine Facility Plan и "больше похожи на государственный контроль, чем на административный надзор", как того требует Европейская хартия местного самоуправления.

В TIU отмечали: "Законопроект №13150 практически ни один из ключевых вопросов не решает, поэтому он должен быть системно доработанным перед вторым чтением, чтобы создать действительно качественные условия для продолжения реформы децентрализации".

Еще в 2016 году власть планировала создать институт префектов, которые должны были заменить местные государственные администрации и получить полномочия надзора за законностью решений органов местного самоуправления. Такая реформа требовала изменений в Конституцию, однако парламент так и не смог их принять, и проект фактически "похоронили".

Решить проблему должен был законопроект №4298, который Верховная Рада рассматривает с 2020 года. Документ предусматривает трансформацию областных и районных государственных администраций в органы префектурного типа, которые получат функцию контроля за законностью деятельности местных советов. В марте 2021 года он был принят в первом чтении, а 21 марта 2025 года комитет ВР по вопросам организации государственной власти направил законопроект на доработку.