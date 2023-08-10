Рада повернула 18% податку на дохід онлайн-казино

Депутати Верховної Ради 226 голосами підтримали відновлення ставки податку 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

"Попри супротив двох фракцій (ЄС та Батьківщини) і спроби збити мої правки, ми повернули оподаткування для онлайн-казино GGR (18%)", – написав Железняк у соцмережах.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку від обороту.

На спрощену систему оподаткування перейшов практично весь гральний бізнес, який значно знизив відрахування до бюджету. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після – до 23 000 грн.

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Це призвело до того, що гральний бізнес за половину 2023 року вже сплатив у 4 рази більше податків, ніж у 2022 році.

GGR – валовий ігровий дохід (gross gaming revenue), сума всіх грошей, зароблених казино на програшах гравців за певний період часу. Визначається він вирахуванням виграшів із загальної суми всіх ставок.

9 серпня 2023 року в Україні з'явився новий легальний букмекер та новий оператор онлайн-казино.

Читайте також: Історії 10 мільйонерів, які розбагатіли на азарті. Декого з них уже не пускають у казино.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем