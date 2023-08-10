Рада вернула 18% налога на доход онлайн-казино

Депутаты Верховной Рады 226 голосами поддержали восстановление ставки налога в 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

"Несмотря на сопротивление двух фракций (ЕС и Батькивщины) и попытки сбить мои правки, мы вернули налогообложение для онлайн-казино GGR (18%)", — написал Железняк в соцсетях.

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В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая всего 2% единого налога с оборота.

На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, который таким образом значительно снизил отчисления в бюджет. До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн налогов в день, после – до 23 000 грн.

В начале 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Это привело к тому, что игорный бизнес за половину 2023 года уже заплатил в 4 раза больше налогов, чем в 2022 году.

GGR — валовой игровой доход (gross gaming revenue), сумма всех денег, заработанных казино на проигрышах игроков за определенный период времени. Определяется он вычетом выигрышей из общей суммы всех ставок.

9 августа 2023 года в Украине появился новый легальный букмекер и новый оператор онлайн-казино.

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