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Новини | Рада виділила 300 млрд грн на потреби оборони. Правки розглядали понад 11 годин

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 13:57
Рада виділила 300 млрд грн на потреби оборони. Правки розглядали понад 11 годин - Фото
Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10038 про збільшення видатків державного бюджету на суму понад 300 млрд грн, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Його розглядали майже весь пленарний день у четвер, 5 жовтня, і продовжили в п'ятницю, 6 жовтня.

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"Після 11 з половиною годин "інтелектуальних дискусій" (з нульовим результатом, тому що в законопроєкті не відбулось ніяких суттєвих змін) ми ухвалили в другому читанні та в цілому проєкт закону, який виділяє 303 млрд грн на потреби оборони. Грошова винагорода військовослужбовців буде виплачена в строк і в жовтні, і в листопаді-грудні", – йдеться на Facebook-сторінці депутатки.

Законопроєкт підтримали 313 депутатів, уточнив Ярослав Железняк з Голосу.

"Додатковий ресурс у обсязі понад 300 млрд гривень, який планується спрямувати на військову кампанію, – це результат підтримки бізнесу, платників податків та розміщення військових облігацій. Жодний долар/євро міжнародної допомоги не може бути спрямований на військових. Тому зміни до держбюджету вкрай необхідні, адже кошти військовим потрібні саме зараз. Обсяг додаткових видатків забезпечить фінансування критично  необхідної потреби силових структур", – пояснив необхідність змін до бюджету міністр Сергій Марченко.

Виділені гроші здебільшого підуть на потреби оборони:

  • 224,5 млрд – на виплату грошового забезпечення військовослужбовців,
  • 78,1 млрд – для закупівлі спецтехніки, військового обладнання та забезпечення харчування військових, оплату комунальних послуг та інших необхідних витрат.

Збільшення видатків передбачається здійснити переважно шляхом збільшення державного боргу.

Це другий значний перегляд державного бюджету у 2023 році. У березні Рада збільшила його на рекордні 537 млрд грн, після чого його доходи зросли до 1,39 трлн грн, видатки – 3,08 трлн грн.

Тепер видатки збільшуються до 3,3 трлн грн. Дефіцит бюджету вперше перевищить 2 трлн грн.

  • Новий міністр оборони Рустем Умєров, виступаючи перед депутатами 6 вересня, сказав, що Україні додатково потрібно 250 млрд гривень на грошове забезпечення військовослужбовців.
Андрій Водяний
Верховна РадазсуміноборониРоксолана Підласабюджет-2023Сергій Марченко
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