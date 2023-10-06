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Новости | Рада выделила 300 млрд грн на нужды обороны. Правки рассматривали более 11 часов

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 13:57
Рада выделила 300 млрд грн на нужды обороны. Правки рассматривали более 11 часов - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада приняла в целом законопроект №10038 об увеличении расходов государственного бюджета на сумму более 300 млрд грн, сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа. Его рассматривали почти весь пленарный день в четверг, 5 октября, и продолжили в пятницу, 6 октября.

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"После 11 с половиной часов "интеллектуальных дискуссий" (с нулевым результатом, потому что в законопроекте не произошло никаких существенных изменений) мы приняли во втором чтении и в целом проект закона, выделяющего 303 млрд грн на нужды обороны. Денежное вознаграждение военнослужащих будет выплачено в срок и в октябре, и в ноябре-декабре", — говорится на Facebook-странице депутата.

Законопроект поддержали 313 депутатов, уточнил Ярослав Железняк из Голоса.

"Дополнительный ресурс в объеме более 300 млрд гривен, который планируется направить на военную кампанию, – это результат поддержки бизнеса, налогоплательщиков и размещения военных облигаций. Никакой доллар/евро международной помощи не может быть направлен на военных. Поэтому изменения в госбюджет крайне необходимы, ведь средства военным нужны именно сейчас. Объем дополнительных расходов обеспечит финансирование критически необходимой потребности силовых структур", – объяснил необходимость изменений в бюджет министр Сергей Марченко.

Выделенные деньги в основном пойдут на нужды обороны:

  • 224,5 млрд – на выплату денежного довольствия военнослужащих,
  • 78,1 млрд – на закупку спецтехники, военного оборудования и обеспечения питания военных, оплату коммунальных услуг и других необходимых расходов.

Увеличение расходов предполагается осуществить в основном путем увеличения госдолга.

Это второй крупный пересмотр государственного бюджета в 2023 году. В марте Рада увеличила его на рекордные 537 млрд грн, после чего его доходы выросли до 1,39 трлн грн, расходы – 3,08 трлн грн.

Теперь расходы увеличиваются до 3,3 трлн грн. Дефицит бюджета впервые превысит 2 трлн грн.

  • Новый министр обороны Рустем Умеров, выступая перед депутатами 6 сентября, сказал, что Украине дополнительно нужно 250 млрд гривен на денежное довольствие военнослужащих.
Андрей Водяный
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