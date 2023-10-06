Новости | Рада выделила 300 млрд грн на нужды обороны. Правки рассматривали более 11 часов
Верховная Рада приняла в целом законопроект №10038 об увеличении расходов государственного бюджета на сумму более 300 млрд грн, сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа. Его рассматривали почти весь пленарный день в четверг, 5 октября, и продолжили в пятницу, 6 октября.
Законопроект поддержали 313 депутатов, уточнил Ярослав Железняк из Голоса.
"Дополнительный ресурс в объеме более 300 млрд гривен, который планируется направить на военную кампанию, – это результат поддержки бизнеса, налогоплательщиков и размещения военных облигаций. Никакой доллар/евро международной помощи не может быть направлен на военных. Поэтому изменения в госбюджет крайне необходимы, ведь средства военным нужны именно сейчас. Объем дополнительных расходов обеспечит финансирование критически необходимой потребности силовых структур", – объяснил необходимость изменений в бюджет министр Сергей Марченко.
Выделенные деньги в основном пойдут на нужды обороны:
- 224,5 млрд – на выплату денежного довольствия военнослужащих,
- 78,1 млрд – на закупку спецтехники, военного оборудования и обеспечения питания военных, оплату коммунальных услуг и других необходимых расходов.
Увеличение расходов предполагается осуществить в основном путем увеличения госдолга.
Это второй крупный пересмотр государственного бюджета в 2023 году. В марте Рада увеличила его на рекордные 537 млрд грн, после чего его доходы выросли до 1,39 трлн грн, расходы – 3,08 трлн грн.
Теперь расходы увеличиваются до 3,3 трлн грн. Дефицит бюджета впервые превысит 2 трлн грн.
- Новый министр обороны Рустем Умеров, выступая перед депутатами 6 сентября, сказал, что Украине дополнительно нужно 250 млрд гривен на денежное довольствие военнослужащих.
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