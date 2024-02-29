Реформи президента Аргентини забуксували в конгресі. Він хоче робити їх в обхід депутатів
Президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив про намір обійти вороже налаштований парламент, який заблокував його радикальні економічні реформи, і реалізувати план жорсткої економії через укази. В інтерв'ю Financial Times він сказав, що йому не потрібен конгрес для порятунку економіки.
Мілей вважає, що "капіталізм, економія та важка праця" – це шлях Аргентини до виходу з бідності.
"Ми уникли гіперінфляції, і наша мета – продовжувати зменшувати інфляцію і завершити очищення [балансу центробанку]. Коли центральний банк буде очищений, ми плануємо скасувати валютний контроль... МВФ вважає, що ми зможемо зробити це до середини року", – описав він свої подальші кроки.
Радикальні реформи Мілея зіткнулися з проблемами, щойно потрапили до парламенту. Президент Аргентини вирішив не чекати, поки опозиція поріже його законопроєкт, замість цього він відкликав його, щоб перевнести пізніше.
У кінці 2025 року в Аргентині відбудуться проміжні вибори. Мілей розраховує, що його партія La Libertad Avanza (Свобода наступає) зможе здобути на них додаткові мандати й посилить його позиції в парламенті.
До того часу Мілей збирається проводити реформи власними указами й розпорядженнями: "Є інші реформи, які ми можемо зробити указами... змінивши застосування законів, і все це ми будемо робити".
Одночасно президент Аргентини збирається реєструвати законопроєкти в парламенті, щоб викривати своїх противників. "Ті, хто голосуватимуть проти, будуть визначені як вороги змін", – сказав він.
- Крайній правий політик-новачок Хав’єр Мілей переміг на виборах президента Аргентини у листопаді 2023 року. Коли його обрали президентом, він взявся до реформування економіки, почавши з радикальної девальвації та фіскального шоку.
- У зовнішній політиці Мілей підтримує Україну (і запросив на інавгурацію президента Володимира Зеленського), Ізраїль та орієнтується на США. Також привітно ставиться до експрезидента США Дональда Трампа.