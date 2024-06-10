Ринки відреагували на результати виборів у Європарламент: євро подешевшав, індекси впали
Успіх крайніх правих на виборах до Європейського парламенту вплинув на ринки. Євро різко впав, пише Reuters, а знецінення французьких облігацій та акцій потягнуло за собою падіння загальноєвропейських індексів, зазначає Financial Times.
Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес
Регіональний індекс Stoxx Europe 600 втратив 0,8%, німецький Dax упав на 1%, а лондонський FTSE 100 – на 0,4%.
Курс євро знизився на 0,5% до місячного мінімуму $1,0764 і до 21-місячного мінімуму проти фунта стерлінгів у 84,53 пенса.
Ціни французьких державних облігацій також впали на тлі новин про рішення президента Емманюеля Макрона призначити дострокові парламентські вибори. Як наслідок, прибутковість 10-річних облігацій наблизилася до найвищого цього року рівня — близько 3,19%.
Розрив між прибутковістю базових облігацій Франції та Німеччини збільшився до 54 базисних пунктів, що є найвищим показником із січня, пише Bloomberg.
Облігації Франції, які тривалий час вважалися одними з найбезпечніших у єврозоні, втрачають популярність у міру погіршення фінансової ситуації: додаткова прибутковість 10-річних облігацій, порівнюючи з німецькими цінними паперами, подвоїлася відносно з рівнями, що існували до COVID.
Розпродаж французьких акцій та облігацій спричинив падіння загальноєвропейських індексів, оскільки інвестори відреагували на політичну нестабільність і можливість приходу до влади вкрай правого уряду.
Фондовий індекс країни CAC 40 впав на 2% – до найнижчого рівня з лютого, причому особливо сильно постраждали банки та комунальні підприємства.
Акції Societe Generale впали майже на 7%, а BNP Paribas – майже на 5% через побоювання інвесторів.
За даними S&P Global Market Intelligence, вартість страхування боргу обох банків від дефолту зросла до найвищого рівня за місяць.
Європейський центральний банк минулого тижня вперше за п'ять років знизив відсоткові ставки, а євровалюта цього року впала майже на 2,5% щодо долара, головним чином через відносні перспективи зниження відсоткових ставок у єврозоні та США.
- 21 березня 2024 року Швейцарія першою з великих економік знизила облікову ставку.
- 25 квітня облікову ставку в Україні зменшили на один пункт — до 13,5%.