Рынки отреагировали на результаты выборов в Европарламент: евро подешевел, индексы упали

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Успех крайне правых на выборах в Европейский парламент повлиял на рынки. Евро резко упал, пишет Reuters, а обесценивание французских облигаций и акций повлекло за собой падение общеевропейских индексов, отмечает Financial Times.

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Региональный индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,8%, немецкий Dax упал на 1%, а лондонский FTSE 100 – на 0,4%.

Курс евро снизился на 0,5% до месячного минимума $1,0764 и до 21-месячного минимума против фунта стерлингов в 84,53 пенса.

Цены французских государственных облигаций также упали на фоне новостей о решении президента Эмманюэля Макрона назначить досрочные парламентские выборы. Как следствие, доходность 10-летних облигаций приблизилась к самому высокому в этом году уровню – около 3,19%.

Разрыв между доходностью базовых облигаций Франции и Германии увеличился до 54 базисных пунктов, что является самым высоким показателем с января, пишет Bloomberg.

Облигации Франции, долго считавшиеся одними из самых безопасных в еврозоне, теряют популярность по мере ухудшения финансовой ситуации: дополнительная доходность 10-летних облигаций по сравнению с немецкими ценными бумагами удвоилась относительно с уровнями, которые существовали до COVID.

Распродажа французских акций и облигаций повлекла за собой падение общеевропейских индексов, поскольку инвесторы отреагировали на политическую нестабильность и возможность прихода к власти крайне правого правительства.

Фондовый индекс страны CAC 40 упал на 2% – до самого низкого уровня с февраля, причем особенно сильно пострадали банки и коммунальные предприятия.

Акции Societe Generale упали почти на 7%, а BNP Paribas – почти на 5% из-за опасений инвесторов.

По данным S&P Global Market Intelligence, стоимость страхования долга обоих банков от дефолта выросла до самого высокого уровня за месяц.

Европейский центральный банк на прошлой неделе впервые за пять лет снизил процентные ставки, а евровалюта в этом году упала почти на 2,5% по отношению к доллару, главным образом из-за относительных перспектив снижения процентных ставок в еврозоне и США.