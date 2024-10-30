Швидкі гроші без застави: для бізнесу запустили сервіс факторингу у держзакупівлях

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Офіційно розпочав роботу пілотний проєкт сервісу факторингу, розроблений АТ "Прозорро.Продажі" за підтримки Міністерства економіки, як частина реалізації стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Цифровий продукт призначений для розв'язання проблем касових розривів та надання малим та середнім підприємствам альтернативного джерела фінансування для операційної діяльності. Завдяки факторингу підприємці, які беруть участь у державних закупівлях, можуть швидко одержувати гроші без застави, пояснюють у міністерстві.

Довідка Факторинг – це беззаставний вид фінансування закупівель, продажу товарів чи послуг із відстроченням платежу. Факторинг – це беззаставний вид фінансування закупівель, продажу товарів чи послуг із відстроченням платежу.

"За кордоном факторинг десятиліттями допомагає поповнювати обіговий капітал малого та середнього бізнесу. Перед командою Прозорро.Продажі стояло завдання розробити зручний, простий, цифровізований сервіс для підприємців-учасників держзакупівель", – прокоментував Григорій Легенченко, член правління АТ "Прозорро.Продажі".

Він додав, що на відміну від кредиту факторинг не вимагає окремої застави й дозволяє отримати кошти за виконане постачання на підставі лише документів про виконання контракту.

Наразі обсяг ринку публічних закупівель становить 10-20 млрд грн на рік, з яких факторинг покриватиме щонайменше 3-5%. І ще 11-23 млрд становить ринок приватних закупівель, для яких згодом сервіс факторингу також стане доступним.

Партнерами проєкту стали Ощадбанк, ПУМБ, UGB, Укрпошта.