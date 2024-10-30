Быстрые деньги без залога: для бизнеса запустили сервис факторинга при госзакупках

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Официально начал работу пилотный проект сервиса факторинга, разработанный АО "Прозорро.Продажи" при поддержке Министерства экономики, как часть реализации стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Цифровой продукт предназначен для решения проблемы кассовых разрывов и предоставления малым и средним предприятиям альтернативного источника финансирования для операционной деятельности. Благодаря факторингу предприниматели, участвующие в государственных закупках, могут быстро получать деньги без залога, объясняют в министерстве.

Справка Факторинг — это беззалоговый вид финансирования закупок, продаж товаров или услуг с отсрочкой платежа. Факторинг — это беззалоговый вид финансирования закупок, продаж товаров или услуг с отсрочкой платежа.

"За рубежом факторинг десятилетиями помогает пополнять оборотный капитал малого и среднего бизнеса. Перед командой Прозорро.Продажи стояла задача разработать удобный, простой, цифровизированный сервис для предпринимателей-участников госзакупок", — прокомментировал Григорий Легенченко, член правления АО "Прозорро.Продажи".

Он добавил, что в отличие от кредита, факторинг не требует отдельного залога и позволяет получить средства за выполненную поставку на основании только документов об выполнении контракта.

В настоящее время объем рынка публичных закупок составляет 10-20 млрд грн в год, из которых факторинг покроет как минимум 3-5%. И еще 11-23 млрд составляет рынок частных закупок, для которых впоследствии сервис факторинга также станет доступен.

Партнерами проекта стали Ощадбанк, ПУМБ, UGB, Укрпошта.