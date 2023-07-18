"Ситуація безнадійна". Росія визнала неминучість збільшення держборгу через війну

Росії доведеться нарощувати державний борг через агресію проти України. Про це заявила заступник міністра фінансів Росії Ірина Окладнікова.

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За словами Окладнікової, зараз рівень боргу становить 22,8 трлн рублів, або 14,9% ВВП.

"Ми розуміємо, що в умовах поточної ситуації ми борг будемо нарощувати, це безнадійна ситуація, ми повинні це робити, тому що в нас зростає видаткова частина... Тому ми нарощуватимемо борг, але намагатимемося залишатися в безпечних межах", – цитує її Интерфакс.

Безпечним кордоном Окладнікова назвала держборг до 20% ВВП.

"Тобто це той граничний борг, який ми в найбільш песимістичній ситуації не повинні переступити", – сказала заступник міністра.

Окладнікова пояснила, що режиму Путіна потрібні гроші для підтримки економіки, армії та окупації українських областей.

За даними мінфіну РФ, внутрішній держборг Росії зростає як мінімум четвертий рік поспіль: у 2019 році він становив 9 трлн рублів, у 2020 році – 10 трлн рублів, у 2022 році зріс відразу до 18,8 трлн рублів.

Зовнішній не виріс через накладені на РФ санкції. Нині він становить 4 трлн рублів.

"Ми вже більше не можемо позичати на зовнішніх ринках зі зрозумілих причин. Він навіть знизився, коли торік ми намагалися встигати після введення санкцій виконувати наші зобов'язання", – пояснила Окладнікова.