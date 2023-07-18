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"Ситуация безнадежная". Россия признала неизбежность увеличения госдолга из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 16:36
Рубль на фоне Кремля (Фото - EPA)

России придется наращивать государственный долг из-за агрессии против Украины. Об этом заявила замминистра финансов России Ирина Окладникова.

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По словам Окладниковой, сейчас уровень долга составляет 22,8 трлн рублей, или 14,9% ВВП. 

"Мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть... Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах", – цитирует ее Интерфакс.

Безопасной границей Окладникова назвала госдолг до 20% ВВП. 

"То есть это тот предельный долг, который мы в самой пессимистической ситуации не должны перешагнуть", – сказала замминистра.

Окладникова пояснила, что режиму Путина нужны деньги для поддержки экономики, армии и оккупации украинских областей.

По данным минфина РФ, внутренний госдолг России растет как минимум четвертый год подряд: в 2019 году он составил 9 трлн рублей, в 2020 году – 10 трлн рублей, в 2022 году вырос сразу до 18,8 трлн рублей.

Внешний не вырос из-за наложенных на РФ санкций. Сейчас он составляет 4 трлн рублей. 

"Мы уже больше не можем занимать на внешних рынках по понятным причинам. Он даже снизился, когда в прошлом году мы пытались успевать после введения санкций исполнять наши обязательства", – пояснила Окладникова.

Вера Касиян
Россиявойнагосдолг
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