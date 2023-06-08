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Скандал довкола WayForPay. Популярний сервіс переоформив ліцензію в НБУ й відновить роботу

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 14:20
Скандал довкола WayForPay. Популярний сервіс переоформив ліцензію в НБУ й відновить роботу - Фото
Фото: WayForPay

Національний банк України переоформив ліцензію платіжного сервісу WayForPay, що дозволить йому відновити роботу. Про це повідомляється на сайті компанії.

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"НБУ провів переліцензування сервісу WayForPay, це означає що сервіс знов може повертатись до роботи. Для поновлення приймання платежів необхідно пройти ще ряд офіційних процедур, а також провести налаштування та поновити роботу з українськими банками. Це може зайняти один робочий день", – заявила компанія.

Переоформлення ліцензій платіжних компаній з 1 травня 2023 року передбачене новим законом про платіжні послуги.

WayForPay не змогла це зробити з першого разу і була змушена вдатися до альтернативних способів приймання платежів через інші компанії.

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На сайті Національного банку повідомлялось, що відповідно до вимог нового закону він проводить переліцензування десятків компаній. Серед них – і ТОВ "ФК Вей Фор Пей".

WayForPay — це сервіс для інтернет-магазинів, який дозволяє оплачувати замовлення картками будь-якого банку. Він виступає посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи оплату платіжними картками VISA, MasterCard, Приват24 та інших платіжних систем. Компанія стверджує, що вона займає перше місце на ринку отримання онлайн-платежів з часткою 27%.

ТОВ "Фінансова компанія Вей Фор Пей" зареєстрована у 2015 році. Її засновником є кіпрська Compare Group Limited, а бенефіціаром – підприємець Геннадій Васюков.

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