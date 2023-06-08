Скандал вокруг WayForPay. Популярный сервис переоформил лицензию в НБУ и возобновит работу

Национальный банк Украины переоформил лицензию платежного сервиса WayForPay, что позволит ему возобновить работу. Об этом сообщается на сайте компании.

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"НБУ провел перелицензирование сервиса WayForPay, это означает, что сервис снова может возвращаться к работе. Для возобновления приема платежей необходимо пройти еще ряд официальных процедур, а также провести настройку и возобновить работу с украинскими банками. Это может занять один рабочий день", – заявила компания.



Переоформление лицензий платежных компаний с 1 мая 2023 года предусмотрено новым законом о платежных услугах.

WayForPay не смогла это сделать с первого раза и была вынуждена прибегнуть к альтернативным способам приема платежей через другие компании.

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На сайте Национального банка сообщалось, что в соответствии с требованиями нового закона он проводит перелицензирование десятков компаний. Среди них – и ООО "ФК Вэй Фор Пэй".

WayForPay – это сервис для интернет-магазинов, позволяющий оплачивать заказ картами любого банка. Он выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая оплату платежными картами VISA, MasterCard, Приват24 и других платежных систем. Компания утверждает, что она занимает первое место на рынке получения онлайн-платежей с долей 27%.

ООО "Финансовая компания Вэй Фор Пэй" зарегистрировано в 2015 году. Ее основателем является кипрская Compare Group Limited, а бенефициаром – предприниматель Геннадий Васюков.