UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скандал вокруг WayForPay. Популярный сервис переоформил лицензию в НБУ и возобновит работу

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 14:20
Скандал вокруг WayForPay. Популярный сервис переоформил лицензию в НБУ и возобновит работу - Фото
Фото: WayForPay

Национальный банк Украины переоформил лицензию платежного сервиса WayForPay, что позволит ему возобновить работу. Об этом сообщается на сайте компании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"НБУ провел перелицензирование сервиса WayForPay, это означает, что сервис снова может возвращаться к работе. Для возобновления приема платежей необходимо пройти еще ряд официальных процедур, а также провести настройку и возобновить работу с украинскими банками. Это может занять один рабочий день", – заявила компания.

Переоформление лицензий платежных компаний с 1 мая 2023 года предусмотрено новым законом о платежных услугах.

WayForPay не смогла это сделать с первого раза и была вынуждена прибегнуть к альтернативным способам приема платежей через другие компании.

Читайте также
Почему возник скандал с лицензиями финансовых компаний

На сайте Национального банка сообщалось, что в соответствии с требованиями нового закона он проводит перелицензирование десятков компаний. Среди них – и ООО "ФК Вэй Фор Пэй".

WayForPay – это сервис для интернет-магазинов, позволяющий оплачивать заказ картами любого банка. Он выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая оплату платежными картами VISA, MasterCard, Приват24 и других платежных систем. Компания утверждает, что она занимает первое место на рынке получения онлайн-платежей с долей 27%.

ООО "Финансовая компания Вэй Фор Пэй" зарегистрировано в 2015 году. Ее основателем является кипрская Compare Group Limited, а бенефициаром – предприниматель Геннадий Васюков.

  • В марте после отзыва банковской лицензии у АО "Айбокс Банк" временно прекратила работу сеть терминалов iBox. После этого ее терминалы перешли в аренду в City24.
Андрей Водяный
НБУинтернетлицензияWayforpayонлайн-платежи
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 