Скандал вокруг WayForPay. Популярный сервис переоформил лицензию в НБУ и возобновит работу
Национальный банк Украины переоформил лицензию платежного сервиса WayForPay, что позволит ему возобновить работу. Об этом сообщается на сайте компании.
Переоформление лицензий платежных компаний с 1 мая 2023 года предусмотрено новым законом о платежных услугах.
WayForPay не смогла это сделать с первого раза и была вынуждена прибегнуть к альтернативным способам приема платежей через другие компании.
На сайте Национального банка сообщалось, что в соответствии с требованиями нового закона он проводит перелицензирование десятков компаний. Среди них – и ООО "ФК Вэй Фор Пэй".
WayForPay – это сервис для интернет-магазинов, позволяющий оплачивать заказ картами любого банка. Он выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая оплату платежными картами VISA, MasterCard, Приват24 и других платежных систем. Компания утверждает, что она занимает первое место на рынке получения онлайн-платежей с долей 27%.
ООО "Финансовая компания Вэй Фор Пэй" зарегистрировано в 2015 году. Ее основателем является кипрская Compare Group Limited, а бенефициаром – предприниматель Геннадий Васюков.
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