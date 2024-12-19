Верховний суд реанімував справу НАБУ проти ексголови Рахункової палати Пацкана

Валерій Пацкан. Фото: Рахункова палата

Касаційний кримінальний суд Верховного суду частково задовольнив скаргу прокурора САП та скерував на новий розгляд до Апеляції ВАКС справу щодо колишнього народного депутата, ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана. Про це інформує Центр протидії корупції.

За даними обвинувачення, Пацкан з жовтня 2017 року до березня 2018 року, попри наявність квартири у Києві, отримав 281 000 грн компенсації за житло.

У жовтні 2023 року перша інстанція ВАКС визнала Пацкана винним, призначила покарання у виді обмеження волі на два роки зі штрафом у 10 200 грн і заборонила обіймати певні посади. Однак тут же звільнила від покарання через закінчення строків давності.

У квітні 2024 року Апеляційна палата ВАКС закрила цю справу: судді дійшли висновку, що у діях Пацкана не було складу правопорушення.

З 2018 до 2023 року Пацкан очолював Рахункову палату. У квітні 2023 року Верховна Рада оголосила йому про недовіру, після чого Пацкана звільнили. Це рішення Пацкан оскаржує у Верховному суді та вважає підозру необґрунтованою.

У ЦПК додають, що у 2022 році Пацкан став власником ще однієї квартири в Києві площею 272 квадрати. Нерухомість коштувала майже 10 млн грн. За 2023 рік він заробив трохи більше ніж 1,3 млн грн і показав заощадження у розмірі $100 тисяч і 3,3 млн грн.