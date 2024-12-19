Дело экс-председателя Счетной палаты Пацкана вернули в суд – детали

Валерий Пацкан. Фото: Счетная палата

Кассационный уголовный суд Верховного Суда частично удовлетворил жалобу прокурора САП и направил на новое рассмотрение в Апелляцию ВАКС дело в отношении бывшего народного депутата, экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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По данным обвинения, Пацкан с октября 2017 по март 2018 года, несмотря на наличие квартиры в Киеве, получил 281 000 грн компенсации за жилье.

В октябре 2023 года первая инстанция ВАКС признала Пацкана виновным, назначила наказание в виде ограничения свободы на два года со штрафом в 10 200 грн и запретила занимать определенные должности. Однако тут же освободила от наказания по истечении сроков давности.

В апреле 2024 года Апелляционная палата ВАКС закрыла это дело: судьи пришли к выводу, что в действиях Пацкана не было состава правонарушения.

С 2018 по 2023 годы Пацкан возглавлял Счетную палату. В апреле 2023 года Верховная Рада объявила ему о недоверии, после чего Пацкана уволили. Это решение Пацкан обжалует в Верховном Суде и считает подозрение необоснованным.

В ЦБК добавляют, что в 2022 году Пацкан стал владельцем еще одной квартиры в Киеве площадью 272 квадрата. Недвижимость обошлась ему почти в 10 млн грн. За 2023 год он заработал чуть более 1,3 млн грн и показал сбережения в размере $100 000 и 3,3 млн грн.