США розширили санкції проти РФ. У списку також компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Швейцарії

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про новий пакет санкцій, до якого увійшли понад 100 компаній і фізосіб із Росії. У списку також компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та інших країн, які постачають до РФ санкційні товари. Повний список компаній опубліковано на сайті міністерства фінансів США.

Загалом у списку понад 200 компаній і 30 фізосіб.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

"Сьогоднішні санкції зосереджені на фізичних та юридичних особах, які сприяють війні Росії проти України, надаючи Росії такі необхідні технології й обладнання з третіх країн", – йдеться у заяві Мінфіну.

У списку сім компаній із Туреччини, які постачають до Росії мікроелектроніку, акумулятори, верстати, а також обслуговують доставлення санкційних товарів.

З ОАЕ до списку потрапили 13 компаній і шість фізосіб. З Китаю – дві компанії. Також у списку є компанія зі Швейцарії – AIT – постачальник промислового обладнання.

Що стосується Росії, то OFAC запровадив санкції проти промислових компаній, які виробляють, імпортують, поширюють і ремонтують промислове обладнання, верстати, запасні частини, обладнання для 3D-друку, підшипники й інше промислове обладнання та матеріали.

Зокрема до списку внесено "Абсолют Шар" (виробник підшипників), Група компаній "Альфа Машинери" (постачальник верстатів), "Анизопринт Рус" (обладнання для 3D-друку), ФАМ Груп та її підрозділи (компоненти для машинобудування), АФК "Система" і низка пов'язаних із нею структур.

У списку також Пошта Банк, банки "Російський стандарт" і "Хоум кредит", та "Арктик СПГ 2" – проєкт із виробництва зрідженого природного газу й інші.

Санкції блокують усі активи компаній у США та забороняють співпрацю з ними.

"Сьогоднішні дії демонструють нашу подальшу рішучість продовжувати руйнувати кожну ланку російського військового ланцюжка постачання і націлюватися на зовнішніх гравців, які прагнутимуть підтримати військові зусилля Росії", – прокоментувала міністерка фінансів Джанет Єллен.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті