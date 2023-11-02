США расширил санкции против РФ. В списке также компании из Турции, ОАЭ, Китая, Швейцарии

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о новом пакете санкций, в который вошли более 100 компаний и физлиц из России. В списке также компании из Китая, Турции, ОАЭ и ряда других стран, которые поставляют в РФ санкционные товары. Полный список компаний опубликован на сайте министерства финансов США.

Всего в списке более 200 компаний и 30 физлиц.

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"Сегодняшние санкции сосредоточены на физических и юридических лицах, которые способствуют войне России против Украины, предоставляя России столь необходимые технологии и оборудование из третьих стран", — говорится в заявлении Минфина.

В списке семь компаний из Турции, которые поставляют в Россию микроэлектронику, аккумуляторы, станки, а также обслуживают доставку санкционных товаров.

Из ОАЭ в список попали 13 компаний и шесть физлиц. Из Китая — две компании. Также в списке есть компания из Швейцарии — AIT — поставщик промышленного оборудования.

Что касается России, то OFAC ввел санкции против промышленных компаний, которые производят, импортируют, распространяют и ремонтируют промышленное оборудование, станки, запасные части, оборудование для 3D-печати, подшипники и другое промышленное оборудование и материалы.

В частности в список включены "Абсолют Шар" (производитель подшипников), Группа компаний "Альфа Машинери" (поставщик станков), "Анизопринт Рус" (оборудования для 3D-печати), ФАМ Групп и ее подразделения (комплектующие для машиностроения), АФК "Система" и ряд связанных с ней структур.

В списке также Почта Банк, банки "Русский стандарт" и "Хоум кредит", и "Арктик СПГ 2" – проект по производству сжиженного природного газа и другие.

Санкции блокируют все активы компаний в США и запрещают сотрудничество с ними.

"Сегодняшние действия демонстрируют нашу дальнейшую решимость продолжать разрушать каждое звено российской военной цепочки поставок и нацеливаться на внешних игроков, которые будут стремиться поддержать военные усилия России", — прокомментировала министр финансов США Джанет Йеллен.

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