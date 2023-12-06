США викрили організовану в Бельгії мережу компаній з постачання військових товарів до РФ
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти мережі компаній, яка займалася закупівлями електроніки військового призначення для російської армії. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США.
Мережа складається з дев'яти юридичних та п'яти фізичних осіб, що базуються в Росії, Бельгії, Кіпрі, Швеції, Гонконгу та Нідерландах. Її організував бельгієць Ганс Де Гетере.
Де Гетере — бельгійський бізнесмен та давній агент із закупівель у Росії. Він керує кількома компаніями в Бельгії, Кіпрі та Нідерландах. Де Гетере координував закупівлі електроніки для російських замовників, зокрема високопріоритетних для армії РФ чипів для безпілотників.
У деяких випадках Де Гетере та його мережа намагалися відправити електроніку до Росії через перевальні пункти Гонконгу, Китаю та Туреччини.
Компанія Eriner, яку очолює Де Гетере, неодноразово вела справи з гонконзькою компанією M and S Trading, яка вже знаходиться під санкціями США.
Крім компаній, якими він формально керує, в мережу Де Гетере входить бельгійська компанія European Technical Trading (ETT), заснована й очолювана його братом Томом Де Гетере. ETT використовувалася для закупівель в американських та європейських компаній.
До мережі входили й кілька громадян Росії, які координували закупівлі.
Внаслідок накладених санкцій все майно та інтереси у власності учасників мережі заблоковані.
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