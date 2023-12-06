США разоблачили организованную в Бельгии сеть компаний по поставкам военных товаров в РФ
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против сети компаний, которая занималась закупками электроники военного назначения для российской армии. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.
Сеть состоит из девяти юридических и пяти физических лиц, базирующихся в России, Бельгии, Кипре, Швеции, Гонконге и Нидерландах. Ее организовал бельгиец Ханс Де Гетере.
Де Гетере — бельгийский бизнесмен и давний агент по закупкам в России. Он руководит несколькими компаниями в Бельгии, на Кипре и в Нидерландах. Де Гетере координировал закупки электроники для российских заказчиков, в том числе высокоприоритетных для армии РФ чипов для беспилотников.
В некоторых случаях Де Гетере и его сеть пытались отправить электронику в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции.
Возглавляемая Де Гетере компания Eriner неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading, которая уже находится под санкциями США.
Помимо компаний, которыми он формально руководит, в сеть Де Гетере входит бельгийская компания European Technical Trading (ETT), основанная и возглавляемая его братом Томом Де Гетере. ETT использовалась для закупок у американских и европейских компаний.
В сеть входили и несколько граждан России, которые координировали закупки.
В результате наложенных санкций все имущество и интересы в собственности участников сети заблокированы.
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