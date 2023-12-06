США разоблачили организованную в Бельгии сеть компаний по поставкам военных товаров в РФ

Сеть занималась закупками чипов для беспилотников для армии России

Фото: depositphotos.com

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против сети компаний, которая занималась закупками электроники военного назначения для российской армии. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

Сеть состоит из девяти юридических и пяти физических лиц, базирующихся в России, Бельгии, Кипре, Швеции, Гонконге и Нидерландах. Ее организовал бельгиец Ханс Де Гетере.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Де Гетере — бельгийский бизнесмен и давний агент по закупкам в России. Он руководит несколькими компаниями в Бельгии, на Кипре и в Нидерландах. Де Гетере координировал закупки электроники для российских заказчиков, в том числе высокоприоритетных для армии РФ чипов для беспилотников.

В некоторых случаях Де Гетере и его сеть пытались отправить электронику в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции.

Возглавляемая Де Гетере компания Eriner неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading, которая уже находится под санкциями США.

Помимо компаний, которыми он формально руководит, в сеть Де Гетере входит бельгийская компания European Technical Trading (ETT), основанная и возглавляемая его братом Томом Де Гетере. ETT использовалась для закупок у американских и европейских компаний.

В сеть входили и несколько граждан России, которые координировали закупки.

В результате наложенных санкций все имущество и интересы в собственности участников сети заблокированы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости