Світовий банк підняв планку бідності до $3 на день

За новою оцінкою, у 2025 році близько 808 млн людей, або 9,9% населення планети, житимуть у злиднях

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Світовий банк змінив показник межі бідності із $2,15 до $3 на особу на день. Це означає, що люди, які живуть менш ніж на $3 на день, тепер будуть вважатися такими, що живуть в умовах крайньої бідності.

Показник глобальної межі бідності базуєть на даних про паритет купівельної спроможності (ПКС) країн. Світовий банк періодично оновлює цей показник, щоб відображати зміни цін у світі на продукти харчування, одяг та житло.

Показник світової бідності був запроваджений у 1990 році, коли 9 з 10 осіб, які живуть у злиднях, перебували у найбідніших країнах світу. З того часу ситуація поліпшилася – три чверті населення планети живе у країнах із середнім рівнем доходу.

"Перегляд оцінок глобальної бідності свідчить про те, що за останні десятиліття більше людей уникли злиднів, проте світ бідніший, ніж ми думали", – зазначається у повідомленні.

Щоб отримувати якіснішу аналітику за рівнями бідності з 2017 року Світовий банк використовує також два додаткові показники бідності – для країн з рівнем доходу нижче середнього та для країн з рівнем доходу вищим за середній.

Перший із них становить $4,2, другий – $8,3. Банк зазначає, що майже половина людей у ​​світі не отримує $8,3 на день, а кожна п'ята людина на планеті не досягла і показника в $4,2.

За даними Світового банку на 2024 рік, у злиднях жило майже 700 млн осіб, або 8,5% всього населення. З них дві третини – у країнах Африки на південь від Сахари.

Враховуючи оновлену межу бідності, у 2025 році близько 808 млн людей, або 9,9% населення планети, житимуть у злиднях (раніше передбачалося, що їхня кількість становитиме 677 млн). Іншими словами, 1 з 10 осіб зазнаватимуть фінансових труднощів, намагаючись задовольнити основні потреби (їжа, одяг та житло).

За прогнозами Світового банку, до 2030-го 9% населення світу, як і раніше, будуть перебувати в таких умовах.

За курсом НБУ, міжнародна межа бідності в Україні становить 3860 грн на місяць, тобто 36,2% пенсіонерів живуть за межею бідності, прокоментувала народна депутатка Ніна Южаніна.

Вона послалася на дані Пенсійного фонду станом на 1 квітня 2025 року, згідно з якими понад 3,73 млн пенсіонерів в Україні отримують пенсію до 4000 грн (у 0,4 млн середня пенсія 2283 грн, а у 3,34 млн – 3342 грн).