Всемирный банк поднял планку бедности до $3 в день

По новой оценке, в 2025 году около 808 млн человек, или 9,9% населения планеты, будут жить в нищете

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Всемирный банк изменил показатель предела бедности с $2,15 до $3 на человека в день. Это значит, что люди, живущие менее чем на $3 в день, теперь будут считаться живущими в условиях крайней бедности.

Показатель глобальноой черты бедности базируется на данных о паритете покупательной способности (ППС) стран. Всемирный банк периодически обновляет этот показатель, чтобы отражать изменения цен в мире на продукты питания, одежду и жилье.

Показатель мировой бедности был введен в 1990 году, когда 9 из 10 человек, живущих в нищете, находились в беднейших странах мира. С тех пор ситуация улучшилась – три четверти населения планеты живет в странах со средним уровнем дохода.

"Пересмотр оценок глобальной бедности свидетельствует о том, что за последние десятилетия больше людей избежало нищеты, однако мир беднее, чем мы думали", – отмечается в сообщении.

Чтобы получать более качественную аналитику по уровням бедности с 2017 года Всемирный банк использует также два дополнительных показателя бедности – для стран с уровнем дохода ниже среднего и для стран с уровнем дохода выше среднего.

Первый из них составляет $4,2, второй – $8,3. Банк отмечает, что почти половина людей в мире не получает $8,3 в день, а каждый пятый человек на планете не достиг и показателя в $4,2.

По данным Всемирного банка на 2024 год, в нищете жило почти 700 млн человек, или 8,5% всего населения. Из них две трети – в странах Африки к югу от Сахары.

Учитывая обновленный порог бедности, в 2025 году около 808 млн человек, или 9,9% населения планеты, будут жить в нищете (ранее предполагалось, что их количество составит 677 млн). Иными словами, 1 из 10 человек будут испытывать финансовые трудности, пытаясь удовлетворить основные потребности (еда, одежда и жилье).

По прогнозам Всемирного банка, к 2030 году 9% населения мира по-прежнему будут находиться в таких условиях.

По курсу НБУ, международный предел бедности в Украине составляет 3860 грн в месяц, то есть 36,2% пенсионеров живут на грани бедности, прокомментировала народная депутат Нина Южанина.

Она сослалась на данные Пенсионного фонда по состоянию на 1 апреля 2025 года, согласно которым более 3,73 млн пенсионеров в Украине получают пенсию до 4000 грн (у 0,4 млн средняя пенсия 2283 грн, а у 3,34 млн – 3342 грн).