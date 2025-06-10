Всемирный банк поднял планку бедности до $3 в день
Всемирный банк изменил показатель предела бедности с $2,15 до $3 на человека в день. Это значит, что люди, живущие менее чем на $3 в день, теперь будут считаться живущими в условиях крайней бедности.
Показатель глобальноой черты бедности базируется на данных о паритете покупательной способности (ППС) стран. Всемирный банк периодически обновляет этот показатель, чтобы отражать изменения цен в мире на продукты питания, одежду и жилье.
Показатель мировой бедности был введен в 1990 году, когда 9 из 10 человек, живущих в нищете, находились в беднейших странах мира. С тех пор ситуация улучшилась – три четверти населения планеты живет в странах со средним уровнем дохода.
"Пересмотр оценок глобальной бедности свидетельствует о том, что за последние десятилетия больше людей избежало нищеты, однако мир беднее, чем мы думали", – отмечается в сообщении.
Чтобы получать более качественную аналитику по уровням бедности с 2017 года Всемирный банк использует также два дополнительных показателя бедности – для стран с уровнем дохода ниже среднего и для стран с уровнем дохода выше среднего.
Первый из них составляет $4,2, второй – $8,3. Банк отмечает, что почти половина людей в мире не получает $8,3 в день, а каждый пятый человек на планете не достиг и показателя в $4,2.
По данным Всемирного банка на 2024 год, в нищете жило почти 700 млн человек, или 8,5% всего населения. Из них две трети – в странах Африки к югу от Сахары.
Учитывая обновленный порог бедности, в 2025 году около 808 млн человек, или 9,9% населения планеты, будут жить в нищете (ранее предполагалось, что их количество составит 677 млн). Иными словами, 1 из 10 человек будут испытывать финансовые трудности, пытаясь удовлетворить основные потребности (еда, одежда и жилье).
По прогнозам Всемирного банка, к 2030 году 9% населения мира по-прежнему будут находиться в таких условиях.
По курсу НБУ, международный предел бедности в Украине составляет 3860 грн в месяц, то есть 36,2% пенсионеров живут на грани бедности, прокомментировала народная депутат Нина Южанина.
Она сослалась на данные Пенсионного фонда по состоянию на 1 апреля 2025 года, согласно которым более 3,73 млн пенсионеров в Украине получают пенсию до 4000 грн (у 0,4 млн средняя пенсия 2283 грн, а у 3,34 млн – 3342 грн).
- В марте 2022 года ООН прогнозировала, что затяжная война России против Украины может повлечь за собой крайнюю бедность 90% населения.
- По оценке Всемирного банка, из-за войны уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24,2% в 2022 году, в результате чего 7,1 млн человек оказались за чертой бедности.