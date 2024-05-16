Товарообіг України перевищив $35 млрд. Найбільші торгові партнери — Китай та Польща

Україна купила в Китаї товарів на $4,2 млрд. Найбільше товарів продала до Польщі — на $1,3 млрд

Фото: depositphotos.com

Товарообіг України становив $35,3 млрд за чотири місяці 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

В Україну імпортували товарів на $21,9 млрд, експортували з України – на $13,4 млрд.

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Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай – $4,2 млрд, Польща – $2,3 млрд і Німеччина – $1,8 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — $1,3 млрд, Китаю — $1,2 млрд, Іспанії — $1,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% становлять такі категорії товарів:

- машини, обладнання та транспорт – $7,4 млрд

- продукція хімічної промисловості – $4,2 млрд

- паливно-енергетичні – $2,7 млрд.

До трійки товарів, найбільш експортованих з України, увійшли:

- продовольчі товари – $8,6 млрд

- метали та вироби з них – $1,4 млрд

- мінеральні продукти – $1,2 млрд.

Під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 111,7 млн грн.

Джерело: ДМСУ

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